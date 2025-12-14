Ballando il gesto di Christian De Sica su Milly Carlucci scatena la bufera | finisce malissimo

Un gesto di Christian De Sica su Milly Carlucci durante una puntata di Ballando con le Stelle ha suscitato un acceso dibattito sui social, generando polemiche e tensioni tra gli utenti. Dopo aver condiviso un contenuto relativo alla conduttrice e allo show, l’attore ha successivamente rimosso il post, alimentando ulteriori discussioni.

Personaggi Tv. Christian De Sica è finito al centro di una discussione social dopo aver condiviso e poi rapidamente eliminato un contenuto riguardante Milly Carlucci e la trasmissione Ballando con le stelle. Nel giro di pochi minuti, un suo post su Instagram è stato pubblicato, visualizzato da numerosi utenti e quindi rimosso, ma non abbastanza in fretta da evitare la circolazione di screenshot e commenti. Al centro della vicenda c'è un'immagine della conduttrice di Ballando con le stelle, accompagnata da un'osservazione ironica dell'attore.

