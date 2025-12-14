© Anticipazionitv.it - Christian De Sica, triste gesto su Milly Carlucci: poi cancella tutto

Mentre Milly Carlucci era in onda con Ballando con le Stelle, Christian De Sica ha pubblicato su Instagram uno scatto televisivo della conduttrice. A far discutere è stata la pesante didascalia utilizzata dall’attore. Il post, letta da molti come una frecciata sull’aspetto fisico, è stato cancellato rapidamente, ma non abbastanza da evitare la tempesta social: gli screenshot hanno fatto il giro della rete e il caso è diventato virale. Perchè Belen e Cecilia Rodriguez litigarono Christian De Sica e Milly Carlucci: il post, l’ironia fuori fuoco e la rimozione lampo. L’attore ha condiviso un’immagine presa dalla diretta, aggiungendo un commento che voleva essere ironico ma che è apparso a molti come un attacco gratuito. Anticipazionitv.it

