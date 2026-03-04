Rigore del Catanzaro ripetuto e caos finale | Rocchi scortato dai carabinieri dopo il 3-3 a Carrara

Durante la partita tra Carrara e Catanzaro, il rigore assegnato ai calabresi è stato ripetuto, causando scontri tra i giocatori. Alla fine del match, terminato 3-3, l’arbitro Rocchi è stato accompagnato dai carabinieri a causa del caos scoppiato nello stadio. La tensione si è fatta sentire negli ultimi minuti di gioco, con episodi che hanno coinvolto anche i tifosi.

Finale ad alta tensione allo Stadio dei Marmi di Carrara, dove le battute conclusive del match della ventottesima giornata di Serie B hanno concentrato episodi e polemiche. Nel recupero l’arbitro Federico Dionisi ha assegnato un calcio di rigore per un fallo di Illanes su Favasuli, episodio che ha innescato una lunga sequenza di proteste e interventi della tecnologia. Dal dischetto si è presentato Pontisso, ma il portiere Bleve ha intuito la traiettoria tuffandosi alla sua sinistra e respingendo il tiro. La partita, però, non è ripresa subito: il direttore di gara è stato richiamato al monitor dai colleghi in sala Var, Meraviglia e Cosso, e al termine della revisione ha disposto che il rigore venisse battuto nuovamente per la presenza in area di rigore di diversi giocatori al momento dell’esecuzione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Urla, insulti e sventolio di banconote: Rocchi costretto a uscire scortato dai Carabinieri a Carrara

Carrarese-Catanzaro 3-3, finale da brividi con il doppio rigore

