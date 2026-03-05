Chiusa l’ambasciata italiana a Teheran la fuga via terra verso Baku dei diplomatici Tajani | Via per sicurezza

L’ambasciata italiana a Teheran è stata chiusa temporaneamente e i diplomatici sono partiti via terra verso Baku. La decisione è stata comunicata dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che ha spiegato che questa mossa è stata presa per motivi di sicurezza. La chiusura riguarda esclusivamente la sede di Teheran, mentre non sono stati riportati altri dettagli sul proseguimento delle attività diplomatiche.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annunciato la chiusura temporanea dell’ambasciata d’Italia a Teheran. Il personale diplomatico è stato trasferito a Baku, in Azerbaigian, attraverso un convoglio via terra che ha portato oltre confine 50 cittadini italiani, tra diplomatici e connazionali che volevano lasciare il Paese. Come riporta l’Ansa, Tajani ha precisato che la presenza italiana in Iran era «già stata ridotta da tempo» e che anche altri Paesi hanno proceduto alla chiusura delle rispettive sedi diplomatiche. Tajani ha tenuto a chiarire che la chiusura dell’ambasciata non equivale a una rottura con Teheran. «Non abbiamo rotto le relazioni con l’Iran, il dialogo continua», ha dichiarato il vicepremier, aggiungendo che «non siamo in guerra con l’Iran e con nessuno». 🔗 Leggi su Open.online

Trump: «No a Khamenei jr». Il ministro iraniano Araghchi: «Pronti a un'invasione Usa, per loro un disastro». Chiusa ambasciata italiana a Teheran | Aiuti militari a Cipro, Macron con Meloni e Mitsotakis Il ministro Tajani: «L'ambasciata italiana a Teheran è stata chiusa temporaneamente e trasferita a Baku, capitale dell'Azerbaijan».

Iran, Tajani svuota l’ambasciata a Teheran: «Gli italiani lascino il Paese». Riapre lo spazio aereo iraniano – La direttaResta altissima la tensione in Iran, dopo che gli Stati Uniti hanno fatto sapere di preparare possibili azioni nella regione contro il regime degli...

Tajani, 'chiusa temporaneamente l'ambasciata a Teheran, trasferiti a Baku'(ANSA) - ROMA, 05 MAR - 'Per motivi di sicurezza abbiamo deciso di chiudere temporaneamente la nostra ambasciata a Teheran, il personale ... notizie.tiscali.it

Iran: Tajani, ambasciata sospesa ma nessuna rottura di relazioni diplomatiche con TeheranLa chiusura temporanea dell'ambasciata d'Italia a Teheran non comporta nessuna rottura delle relazioni diplomatiche con l'Iran. Lo ha ... agenzianova.com

