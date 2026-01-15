Iran Tajani svuota l’ambasciata a Teheran | Gli italiani lascino il Paese Riapre lo spazio aereo iraniano – La diretta

In un clima di crescente tensione, l’Italia ha deciso di evacuare l’ambasciata a Teheran, invitando i cittadini italiani a lasciare il paese. Contestualmente, l’Iran ha riaperto lo spazio aereo, segnando un punto di svolta nella situazione diplomatica e politica della regione. La situazione rimane complessa, con le tensioni tra Iran e potenze straniere che si intensificano a causa delle recenti proteste e delle minacce di intervento militare.

Resta altissima la tensione in Iran, dopo che gli Stati Uniti hanno fatto sapere di preparare possibili azioni nella regione contro il regime degli ayatollah, che sta mettendo in atto una durissima repressione nei confronti dei manifestanti scesi nelle strade a protestare. Dopo i (vani) moniti degli ultimi giorni, secondo Reuters il presidente Trump avrebbe deciso di intervenire, pur precisando poi dallo Studio Ovale: «Siamo stati informati che le esecuzioni si sono fermate, non c’è alcun piano di esecuzioni. Spero sia vero – ha aggiunto – osserveremo la situazione e verificheremo». Intanto Washington evacua parte del personale dalle basi in Medio Oriente per protezione, la Farnesina invita i circa 600 italiani a lasciare il paese e il Regno Unito chiude l’ambasciata a Teheran. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Gli Usa valutano l’intervento in Iran che limita lo spazio aereo. La Farnesina: «Gli italiani che possono farlo lascino il Paese» – La diretta Leggi anche: Iran, Tajani: “Italiani lascino Paese, in ambasciata solo personale indispensabile” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Iran, Tajani svuota l’ambasciata a Teheran: «Gli italiani lascino il Paese». Riapre lo spazio aereo iraniano – La diretta - Nell'ambasciata italiana resta solo il personale indispensabile. open.online

Il governo italiano al lavoro sull'#Iran. "Rispettare chi manifesta in piazza" l'esortazione in una nota di #PalazzoChigi, ma di #Iran ha parlato in #Parlamento anche il ministro degli esteri #Tajani in un'informativa facebook

#Tg2000 - #Tajani: riunione su #sicurezza italiani in #Iran. #Meloni in #Asia #14gennaio #Tv2000 @tg2000it x.com

