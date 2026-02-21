Morte piccolo Domenico i legali del chirurgo indagato | Fatto di tutto per salvarlo

Il chirurgo coinvolto nel decesso di Domenico ha affermato di aver fatto tutto il possibile per salvarlo. La famiglia del bambino, che aveva solo sei mesi, si dice sconvolta dalla perdita. La causa della morte resta ancora da accertare, ma l’indagine ha approfondito le procedure seguite durante l’intervento. I medici continuano a collaborare con le autorità, mentre si attendono i risultati delle analisi definitive. La comunità si interroga sulle responsabilità di fronte a questa tragedia.

Dopo il momento delle lacrime arriverà il momento di stabilire se ci sono responsabilità per la morte del piccolo Domenico. Il bimbo di 2 anni, il 23 dicembre scorso è stato sottoposto a un intervento di trapianto al cuore ma l'organo si è rivelato essere danneggiato per il cattivo stato di conservazione. Sono sei i medici dell'Ospedale Monaldi indagati. Tra essi, Guido Oppido, chAe figura come responsabile del percorso trapianto di cuore nel paziente pediatrico. a poche ore dalla morte del bimbo, hanno parlato i legali del camice bianco, Alfredo Sorge e Vittorio Manes: "Attendiamo fiduciosi la ricostruzione degli eventi che gli inquirenti e gli accertamenti tecnici sapranno certamente offrire, ma siamo convinti sin d’ora, in ogni caso, che il nostro assistito abbia fatto tutto ciò che era professionalmente doveroso, e tutto quanto era umanamente possibile, per salvare la vita del piccolo Domenico, peraltro lottando contro il tempo e contro i minuti". 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Morte Domenico, i legali del cardiochirurgo Oppido: "Fatto l’impossibile per salvarlo"La Procura di Napoli indaga sulla morte di Domenico, il bambino di due anni deceduto questa mattina all’ospedale Monaldi dopo un trapianto di cuore.

Morte di Domenico, la famiglia contro il chirurgo: "Non si è nemmeno fatto vedere"Il decesso di Domenico deriva da un intervento chirurgico che la famiglia critica fortemente, accusando il medico di non aver mostrato alcuna presenza dopo l’operazione.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.