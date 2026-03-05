Chieti la segnalazione anonima e l' arresto di una donna 41enne | trovata con droga e agenda dello spaccio

A Chieti, una donna di 41 anni è stata arrestata in seguito a una segnalazione anonima ricevuta tramite l'app YouPol. Durante i controlli, sono stati trovati in suo possesso droga e un'agenda collegata all’attività di spaccio. L’arresto è stato eseguito dalle forze dell’ordine che hanno agito sulla base delle informazioni fornite.

Eseguito un arresto a Chieti. Una donna di 41 anni è stata fermata nel pomeriggio di ieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo una segnalazione anonima giunta tramite l'applicazione YouPol. L'intervento è stato eseguito nell'ambito dei servizi mirati alla repressione dei reati legati agli stupefacenti. Operazione scattata dopo una segnalazione anonima Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l'attività investigativa ha preso avvio nei giorni scorsi, quando è stata ricevuta una segnalazione anonima attraverso l'app "YouPol". Gli agenti hanno quindi predisposto servizi di osservazione e controllo, concentrandosi su quanto indicato nei messaggi ricevuti.