Lo spaccio domestico non passa inosservato | trovata la droga finisce in arresto

Un episodio di spaccio domestico si è concluso con l’arresto di Enrico Gallucci, 44enne di Lecce, nonostante fosse sottoposto ai domiciliari. La scoperta di sostanze illegali ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di arresto, evidenziando come le attività illecite non si fermino alle restrizioni, ma continuino a essere monitorate dalle forze dell’ordine.

LECCE – Non è bastata la misura cautelare dei domiciliari a frenare le attività illecite di Enrico Gallucci, 44enne leccese, già noto alle forze dell'ordine per numerosi precedenti specifici. L'uomo è stato arrestato ieri sera dai carabinieri della stazione di Santa Rosa, con l'accusa di.

++ Spaccio a conduzione familiare, in cortile ++ Dallo strano via vai nel cortile al blitz dei carabinieri. Due fratelli avevano trasformato un condominio di Borgo San Pietro, a Moncalieri (To), in una base per lo spaccio domestico. Gli incontri rapidi e continui con - facebook.com facebook

I Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce hanno operato intensamente durante l’Epifania, tra arresti per spaccio e violenza domestica e controlli su strada x.com

