Autista bus chiede biglietto e viene picchiata | le strappano i capelli dalla testa

Un autista di bus è stata aggredita da alcuni passeggeri dopo aver chiesto loro di mostrare il biglietto. Durante l’incidente, le hanno strappato i capelli e l’hanno picchiata, causando ferite e contusioni. L’episodio si è verificato in un tratto di strada cittadino, senza che siano stati ancora individuati i responsabili. La donna è stata soccorsa dai presenti e trasportata in ospedale.

