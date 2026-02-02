Cristiano Ronaldo furioso con l’Al-Nassr | ecco perché ha deciso di non scendere in campo

Cristiano Ronaldo ha deciso di non scendere in campo con l’Al-Nassr. La sua scelta nasce dalla delusione per come viene gestito il club, in particolare il ruolo del Fondo Pubblico di Investimento, che controlla anche altri team della Saudi Pro League. Ronaldo ha lasciato il campo in segno di protesta, stanco delle decisioni che non condivide. La sua assenza ha suscitato sorpresa tra i tifosi e alimenta le tensioni all’interno della squadra.

Cristiano Ronaldo ha deciso di non scendere in campo con l'Al-Nassr perché insoddisfatto della gestione sportiva di Pif, il Fondo Pubblico di Investimento proprietario dei principali club, che compongono la Saudi Pro League. Una scelta forte quella della stella portoghese, che a meno di clamorosi ripensamenti non dovrebbe essere della partita in programma oggi pomeriggio contro l'Al-Ryhad, nonostante percepisca uno stipendio di circa 500mila euro al giorno. Un bel problema per l'Al-Nassr, che si ritrova dunque senza il suo cannoniere principe, capace di siglare a dispetto dei suoi 41 anni, la bellezza di 18 gol in 22 partite in tutte le competizioni di questa stagione.

