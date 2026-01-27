In occasione della Giornata della Memoria, questa sera su Rai 1 alle 21:30 va in onda la prima puntata della miniserie

Morbo K streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata. Questa sera, martedì 27 gennaio 2026, in occasione della Giornata della Memoria, su Rai 1 arriva in prima serata (ore 21,30) la miniserie Morbo K – Chi salva una vita, salva il mondo intero. Diretta da Francesco Patierno la serie tv andrà in onda in due serate. Dove vedere Morbo K – Chi salva una vita, salva il mondo intero in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv. La miniserie va in onda martedì 27 e mercoledì 28 gennaio 2026 alle ore 21,30 su Rai 1. Morbo K streaming live. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Morbo K – Chi salva una vita, salva il mondo intero streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Approfondimenti su Morbo K

In occasione della Giornata della Memoria, viene trasmessa su Rai 1 la miniserie Morbo K – Chi salva una vita, salva il mondo intero.

Morbo K è una miniserie in quattro episodi trasmessa su Rai 1, in occasione della Giornata della Memoria.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

3 Hours of Life Changing Insights for Your Personal Growth

Ultime notizie su Morbo K

Argomenti discussi: Morbo K: Chi salva una vita, salva il mondo intero. Una storia vera, che in pochi conoscono.; Arriva la storia del Morbo K in una fiction; ‘Morbo K - Chi salva una vita, salva il mondo intero’, nella Roma occupata dai nazisti l’isola Tiberina diventa luogo di salvezza e di paura; Morbo K, quel virus inventato per salvare vite dalla ferocia nazista.

Morbo K – Chi salva una vita salva il mondo intero: trama, cast, location e anticipazioniLa miniserie evento Morbo K - Chi salva una vita salva il mondo intero arriva su Rai1: scopriamo trama, cast, location e anticipazioni. donnaglamour.it

Morbo K Chi salva una vita salva il mondo intero: trama, cast, finale, dove è girato la serie tv in onda su Rai1Morbo K Chi salva una vita salva il mondo intero, miniserie Rai1 che racconta l’invenzione del Morbo K all’ospedale Fatebenefratelli di Roma. maridacaterini.it

- Questa sera la prima puntata della mini serie “ Morbo K - Chi salva una vita salva il mondo intero”. - Protagonisti Giacomo Giorgio e Vincenzo Ferrera. Foto screen - facebook.com facebook

MORBO K – Chi salva una vita, salva il mondo intero 27 e 28 h. 21:30 – @RaiUno Il capo delle SS minaccia di deportare la comunità ebraica chiedendo la consegna di tributo in oro; il professor Prati inventa il “Morbo K”, finto virus contagioso, per nasco x.com