Chi era Marco Turra l'operaio morto schiacciato da un escavatore a Brescia | si indaga per omicidio colposo

Un operaio di 58 anni è deceduto nel primo pomeriggio di ieri a Brescia dopo essere stato schiacciato da un escavatore durante un incidente sul lavoro. L’incidente si è verificato nel Bresciano, ma le cause precise sono ancora sotto indagine. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. La dinamica dell’accaduto è al momento oggetto di approfondimenti.

L'operaio morto in un incidente sul lavoro nel Bresciano si chiamava Marco Turra, 58 anni. Per motivi ancora da accertare, nel primo pomeriggio di ieri, si è ribaltato con il suo escavatore rimanendo schiacciato. La Procura indaga per omicidio colposo. Operaio morto schiacciato dall'escavatore: Marco Turra era padre di due figliÈ Marco Turra la vittima del tragico infortunio sul lavoro di mercoledì pomeriggio a Brescia. Brescia: operaio morto schiacciato da escavatore ribaltatosi Ruspa si ribalta in Maddalena, la vittima è il 58enne Marco TurraDopo i primi accertamenti il magistrato ha rilasciato il nullaosta per la sepoltura e già nella serata di ieri il corpo è tornato a Castrezzato. Il sindaco Luigi Cuneo ha espresso il cordoglio di ... L'infortunio mortale si è verificato, attorno alle 13, in un cantiere in zona Bornata, alle pendici della Maddalena ... Piango Marco Turra, 58 anni è morto mentre stava lavorando in un cantiere in una zona impervia a #Brescia. La vittima è di Castrezzato. L'escavatore si è ribaltato travolgendolo.