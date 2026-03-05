Operaio morto schiacciato dall' escavatore | Marco Turra era padre di due figli

Un operaio di 58 anni è morto mercoledì pomeriggio a Brescia dopo essere stato schiacciato dall'escavatore sul cantiere. L'uomo, residente a Castrezzato con la famiglia, era padre di due figli. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’incidente è ancora sotto verifica.

È Marco Turra la vittima del tragico infortunio sul lavoro di mercoledì pomeriggio a Brescia. L'uomo aveva 58 anni e abitava a Castrezzato con la moglie e la famiglia: era padre di due figli. Ormai da una decina d'anni dipendente dell'azienda Guerini Costruzioni, insieme a un collega stava lavorando alla manutenzione di un muretto di contenimento, nella zona tra Via Ardigò e Via Sanson, alle pendici del Monte Maddalena sul versante che si affaccia su Via della Bornata, quando si è consumato il fatale incidente. È stato il collega stesso ad allertare il 112, poco prima delle 13.30.

