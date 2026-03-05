Brescia | operaio morto schiacciato da escavatore ribaltatosi

Un operaio di 58 anni è deceduto a Brescia mentre era impegnato in lavori di manutenzione. Durante l’intervento, un escavatore si è ribaltato, schiacciando l’uomo. La vittima, padre di due figli, è rimasta senza vita sul luogo dell’incidente. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Un operaio di 58 anni ha perso la vita sul colpo mentre lavorava a Brescia. Marco Turra, padre di due figli, è rimasto schiacciato da un escavatore ribaltatosi durante i lavori di manutenzione. L'incidente si è verificato mercoledì pomeriggio alle pendici del Monte Maddalena, nella zona compresa tra Via Ardigò e Via Sanson. La vittima abitava a Castrezzato con la moglie e la famiglia, lasciando dietro di sé un vuoto irreparabile per i suoi cari. Il dramma al cantiere del Monte Maddalena Tutto è iniziato quando l'uomo stava eseguendo lavori di manutenzione su un muretto di contenimento. L'area interessata si trova sul versante che guarda verso Via della Bornata, un punto strategico ma pericoloso vi opera.