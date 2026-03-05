Chi è Martin Migueles il nuovo fidanzato di Wanda Nara e la misteriosa proposta di matrimonio a Milano

Martin Migueles è il nuovo compagno di Wanda Nara, che ha recentemente annunciato di aver ricevuto una proposta di matrimonio a Milano. La donna ha vissuto una separazione complicata da Mauro Icardi, attualmente coinvolto in una causa legale, e ha avuto una relazione breve con il rapper L-Gante. Ora, Wanda sembra aver ritrovato serenità con una persona diversa dal suo solito ambiente.

Il cuore di Wanda Nara è tornato a battere. Dopo la tormentata separazione da Mauro Icardi – con cui la battaglia legale è ancora in corso – e la relazione tira e molla con il rapper L-Gante, la soubrette ha ritrovato il sorriso accanto ad una persona che non fa parte del mondo dello showbiz. Lui è Martin Migueles ed è argentino. Sono poche le informazioni riguardo la vita privata di Martin Migueles. Soprannominato El Tano, secondo la giornalista Yanina Latorre si tratta di "un imprenditore che fatto soldi vendendo cellulari e ha lavorato per un po' alla dogana". Pare che per diverso tempo abbia poi lavorato nel settore immobiliare. Riguardo alle passate relazioni amorose dell'uomo, la report ha spifferato: "Ha diverse ex mogli.

