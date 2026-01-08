Ho 24 cm di motivi per essere più rilassata di tutte quelle persone agitate per la mia vita | Wanda Nara e la battuta hot sul fidanzato Martín Migueles

Wanda Nara, nota per il suo carattere ironico e il senso dell’umorismo, ha recentemente scherzato sul suo rapporto con Martín Migueles, affermando di avere

Ironica, esuberante e sempre pronta alla battuta. Wanda Nara non si tira mai indietro nelle interviste. Così la conduttrice di MasterChef Celebrity Argentina sui social ha fatto una battuta legata al suo uomo il fidanzato Martín Migueles, con il quale ha passato qualche giorno di vacanza, durante le festività, a Punta del Este, in Uruguay. “Non capirò mai come persone che non hanno alcun rapporto con me – ha dichiarato Nara contro gli haters – siano così preoccupate per il mio benessere. Ho 24 cm di motivi per essere più rilassata di tutte quelle persone agitate. Se si facessero gli affari loro, forse avrebbero un po’ della pace e della felicità che ho io”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

