Chi è James Talarico e perché può dare una spallata decisiva al presidente Trump

Il 3 marzo scorso, James Talarico ha vinto le primarie democratiche per il Senato in Texas, superando di oltre 7 punti percentuali la deputata Jasmine Crockett. La sua vittoria rappresenta un passaggio importante nel panorama politico statale, aprendo nuove possibilità per le future elezioni. Talarico si prepara ora a competere per un seggio al Senato, in una corsa che potrebbe influenzare gli equilibri politici a livello nazionale.

Il 3 marzo scorso, James Talarico ha vinto a sorpresa le primarie democratiche per il Senato in Texas, con un vantaggio di oltre 7 punti percentuali sulla deputata Jasmine Crockett. Una vittoria che può cambiare per sempre la storia della politica statunitense. “Non stiamo cercando di vincere un’elezione, stiamo cercando di cambiare la nostra politica in modo fondamentale e sta funzionando” ha dichiarato quello che ora è considerato il nuovo astro nascente della sinistra statunitense. Trentasei anni, seminarista, durante la campagna elettorale ha citato spesso la Bibbia puntando sul messaggio dell’“Ama il prossimo tuo”. Talarico ha raccontato spesso la storia della sua famiglia, a partire da suo nonno, un predicatore battista, e di sua madre, Tamara, che lasciò il marito alcolizzato e violento poco dopo la nascita di James. 🔗 Leggi su Tpi.it

