Un seminarista può essere l’anti-Trump? Chi è James Talarico vincitore delle primarie democratiche in Texas

James Talarico, 33 anni, è un seminarista presbiteriano che ha vinto le primarie democratiche per il Senato in Texas, battendo la più nota Jasmine Crockett. La sua vittoria rappresenta un cambiamento rispetto ai candidati tradizionali, con un percorso che combina la fede religiosa e la politica. La competizione si è svolta in un contesto di elezioni primarie molto serrate.

James Talarico, trentatresei anni, seminarista presbiteriano, ha conquistato le primarie democratiche per il Senato degli Stati Uniti, sconfiggendo la congressista Jasmine Crockett, avversaria ben più nota a livello nazionale. Con circa l’87% delle schede scrutinate, Talarico si è fermato al 53% contro il 45,6% della rivale: un margine netto, in una gara che molti davano aperta fino all’ultimo. Una vittoria che ha commentato così: “ Stasera la gente di questo Stato ha dato al nostro Paese un pochino di speranza. Un pochino di speranza è una cosa pericolosa “. Nato da una madre, Tamara, che lasciò il padre biologico, alcolizzato e violento, sette settimane dopo il parto, James crebbe in una stanza d’albergo dove la donna lavorava come addetta alle vendite. 🔗 Leggi su Cultweb.it

