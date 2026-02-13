Marco Rossi, 45 anni di Milano, ha vissuto 40 minuti di morte clinica dopo un malore improvviso durante una corsa nel Parco Sempione, un episodio causato da un arresto cardiaco che ha lasciato tutti senza parole quando si è risvegliato. Un dettaglio che sorprende, oltre al suo recupero, è stato il modo in cui i soccorritori sono riusciti a rianimarlo in tempo grazie a un defibrillatore esterno installato pochi mesi fa nel parco.

Un malore improvviso, il cuore che si ferma, il tempo che si dilata fino quasi a scomparire. Poi il silenzio. E infine un ritorno che non è mai davvero un ritorno. È la storia di un uomo che per quaranta minuti è stato clinicamente morto e che, al risveglio, ha scoperto che la sua vita non sarebbe mai più stata la stessa. Protagonista è Patrick Charnley, scrittore inglese di Bristol, 44 anni. Nel 2021, in piena pandemia, una serata ordinaria si è trasformata in un evento spartiacque. Oggi è vivo, ma con conseguenze permanenti che hanno cambiato radicalmente il suo modo di vivere, lavorare e guardare il mondo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Sono morto per 40 minuti”: quando si sveglia accade l’impensabile. Da brividi!

Patrick Charnley, 39 anni, ha vissuto 40 minuti senza battito.

