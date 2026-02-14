La leggenda cinese di Qixi | quando due stelle innamorate si incontrano una volta l’anno

Il festival di Qixi si celebra il settimo giorno del settimo mese lunare in Cina, perché in quella notte due stelle, chiamate Altair e Vega, si avvicinano un po’ di più nel cielo. Questa tradizione nasce dalla leggenda di una dea e di un pastore, che sono separati dal cielo e si incontrano solo una volta all’anno. Ogni anno, le persone preparano offerte e guardano le stelle, sperando di vedere il loro incontro. La storia viene raccontata da secoli e rimane molto amata tra chi cerca un segno di amore e speranza.

Ogni anno, il settimo giorno del settimo mese lunare del calendario cinese, milioni di persone in Oriente alzano gli occhi al cielo notturno. Non cercano stelle cadenti per esprimere desideri, ma contemplano due astri che brillano ai lati opposti della Via Lattea: Vega e Altair. Secondo un'antica leggenda che risale alla dinastia Han, queste stelle rappresentano due amanti destinati a incontrarsi solo una volta all'anno, in quella che è conosciuta come la Festa Qixi, il San Valentino cinese. La storia di Zhi Nu, la tessitrice celeste, e Niu Lang, il povero bovaro, ha attraversato oltre duemila anni di storia cinese, sopravvivendo a dinastie, rivoluzioni e modernizzazione.