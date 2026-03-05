Chat per spiare Sempio Garlasco scoppia un nuovo caso

A Garlasco, quasi vent'anni dopo il delitto che ha sconvolto la cittadina, torna a far parlare di sé un nuovo episodio legato alla vicenda. Questa volta, al centro dell’attenzione ci sono conversazioni su una chat sospetta, intitolata “Chat per spiare Sempio”. La scoperta ha riacceso l’interesse pubblico e ha portato all’apertura di nuove indagini.

A quasi vent’anni dal delitto di Garlasco, uno dei casi di cronaca più discussi della storia giudiziaria italiana continua a far parlare di sé. L’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia in provincia di Pavia, non ha mai smesso di alimentare dubbi, nuove piste investigative e dibattiti pubblici. Nel corso degli anni il processo ha portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi, ma l’inchiesta non si è mai realmente spenta e negli ultimi mesi l’attenzione si è concentrata su nuovi elementi e su un altro nome: Andrea Sempio, oggi nuovamente indagato. >> Domenico, la verità sul chirurgo del Monaldi: “Cosa ci faceva fare” Il caso continua a vivere tra tribunali, perizie scientifiche e programmi televisivi che analizzano ogni dettaglio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it “Non ci sono chat”. Garlasco, Chiara Poggi e Andrea Sempio: la scoperta nel pcA quasi vent’anni da quel 13 agosto 2007 che sconvolse una tranquilla villetta di provincia, il delitto di Garlasco continua a interrogare... Garlasco, nel pc di Chiara Poggi nessun contatto con Andrea Sempio tra le chat di MSNIl delitto di Garlasco si è consumato in un periodo storico in cui la messaggistica istantanea più utilizzata tra gli internauti era il servizio MSN. Omicidio Garlasco, Sempio a Verissimo: “Sono un colpevole desiderato”