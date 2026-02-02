Antonio Vergara forse si diverte meno ma sicuramente gioca di più

Antonio Vergara sembra vivere un momento più tranquillo, ma continua a impegnarsi in campo come prima. A differenza di altri, lui non si fa condizionare dall’età e non si ferma davanti alle regole convenzionali. D’altra parte, Xavi sottolinea che i giovani talenti devono avere la possibilità di giocare già in prima squadra, anche a quindici o sedici anni, perché i veri campioni si riconoscono subito e devono affrontare subito le sfide più dure.

Diceva Xavi che lui ai giocatori non guarda la carta d'identità e che "un bravo calciatore se è bravo può giocare con la prima squadra, anzi deve giocare, già a quindici o sedici anni", perché, spiegava l'allenatore del Barcellona, "quelli forti sul serio li si vede subito e prima iniziano a giocare sul serio, meglio è". Xavi è stato uno dei calciatori più forti degli anni Duemila ed è diventato un buon allenatore (ha vinto una Liga e una Supercoppa spagnola, non da tutti), di pallone è indubbio che ne capisca. Ha fatto debuttare Lamine Yamal a quindici anni e lo ha fatto diventare titolare che ne aveva sedici. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

L’incremento dei gol su palle inattive sta modificando il panorama del calcio, con partite meno dinamiche e meno coinvolgenti.

