Visite e certificati anti-rimpatrio | così i clandestini violenti restano

L'aumento delle visite mediche e dei certificati anti-rimpatrio ha permesso ai clandestini violenti di rimanere nel paese. La procedura, spesso usata per evitare l’espulsione, si diffonde tra chi commette reati gravi e sfrutta le falle del sistema. Le autorità hanno riscontrato che molti di questi individui, grazie a queste pratiche, evitano di essere espulsi e continuano a rappresentare un problema nelle aree urbane. La questione resta aperta e complessa.

«Negli ultimi decenni il nostro sistema è diventato iper-giustizialista con i reati dei colletti bianchi e iper-garantista con i reati della criminalità comune, specie se commessi da immigrati», ha evidenziato il politologo Luca Ricolfi qualche giorno fa. Ormai è palese che il sistema italiano tenda a giustificare i crimini commessi da stranieri e a proteggerli in ogni modo dall'espulsione. Il decreto Lamorgese del 2020 in materia di immigrazione e sicurezza stabiliva che, per rimpatriare immigrato irregolare, è necessario attestare l'assenza di patologie incompatibili con la detenzione amministrativa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Quei medici accusati per falsi certificati salva-clandestini: le visite anti-rimpatrioQuattro medici coinvolti in un’indagine per aver rilasciato falsi certificati salva-clandestini sono stati fermati dalle forze dell’ordine.

Certificati anti-rimpatrio: su 64 visite per i Cpr in 44 casi è arrivato il no all’idoneitàTra settembre 2024 e gennaio 2026, 44 sui 64 richiedenti asilo esaminati presso il reparto di Malattie Infettive di Ravenna hanno ricevuto il diniego all’idoneità per il rimpatrio.

