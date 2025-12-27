tenta di togliersi la vita il giorno di natale tragedia sfiorata per una giovanissima

La sera di Natale una ragazza di 20 anni decisa a compiere un gesto estremo è stata salvata dai carabinieri dell’aliquota radiomobile e della centrale operativa della Compagnia di Copparo. La giovane, in balia di difficoltà emotive apparentemente insormontabili, ha deciso che solo un gesto. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

