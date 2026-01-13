Chiara Poggi aggredita in cucina la nuova perizia su Garlasco | Alberto Stasi era lì il suo Dna sull’Estathé

Una recente perizia sulla vicenda di Chiara Poggi ha confermato che l’aggressione avvenne in cucina, contrariamente a quanto ipotizzato precedentemente. I consulenti della famiglia hanno riscontrato la presenza di DNA di Alberto Stasi sull’Estathé, contribuendo a ricostruire i dettagli dell’episodio nella villetta di Garlasco. Questi nuovi elementi offrono una prospettiva diversa sul caso e sulla dinamica dell’aggressione.

Chiara Poggi non sarebbe stata aggredita all’ingresso, ma in cucina. È questo l’esito della nuova perizia condotta dai consulenti della famiglia della vittima nella villetta di via Pascoli a Garlasco. «Abbiamo concluso il nostro lavoro – spiega il perito Dario Redaelli, citato dal Corriere della Sera -. Io, da analista della scena del crimine, ho pronta la relazione che settimana prossima consegnerò ai legali i quali ne faranno l’uso che ritengono opportuno». I periti non si sono limitati ad analizzare gli oggetti che Poggi indossava la mattina del 13 agosto 2007. Hanno anche ricostruito la possibile dinamica dell’omicidio. 🔗 Leggi su Open.online

