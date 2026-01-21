Corruzione all' Ars udienza preliminare rinviata a febbraio per un difetto di notifica

L'udienza preliminare relativa alla vicenda di corruzione all'Ars, prevista per oggi, è stata rinviata a febbraio a causa di un difetto di notifica. Non si sono registrati sviluppi processuali e l'udienza è stata posticipata per consentire la regolare partecipazione degli imputati. La vicenda coinvolge diverse persone, tra cui l'ex portavoce del presidente dell'Ars e alcuni imprenditori, nell'ambito di un'indagine sulla corruzione nella regione.

Nulla di fatto all'udienza preliminare a carico di Sabrina De Capitani, ex portavoce del presidente dell Ars Gaetano Galvagno, degli imprenditori Macella Cannariato e Alessandro Alessi, e dell'ex dipendente della Foss, Marianna Amato, in uno dei processi nati dall'inchiesta sulla corruzione e un.

