Caso Nemo Sud al via udienza preliminare contro Vita e Fontana | il Policlinico parte civile

Questa mattina si è aperta davanti al giudice l’udienza preliminare sul caso Nemo Sud. Tra gli imputati ci sono il professor Giuseppe Vita, ex direttore della Neurologia al Policlinico di Messina, e altri. Il Policlinico si costituirà parte civile nel procedimento che riguarda presunti errori e malasanità. La discussione entra nel vivo con le prove e le testimonianze che si aspettano nelle prossime settimane.

Si è aperta oggi davanti al giudice per l'udienza preliminare Salvatore Pugliese l'udienza relativa al procedimento che vede come principali imputati il professor Giuseppe Vita, ex direttore della Unità ospedaliera complessa di Neurologia e Malattie Neuromuscolari del Policlinico di Messina, e.

