Senza consenso non c’è libertà | le Donne Democratiche di Arezzo contro l’arretramento sui diritti

Sono scese in strada le Donne Democratiche di Arezzo, pronte a difendere il diritto al consenso e contro ogni forma di arretramento sui diritti femminili. Hanno manifestato questa mattina, sottolineando che senza consenso non può esserci libertà. La mobilitazione nasce in risposta a proposte che minacciano di indebolire le conquiste fatte negli anni. La protesta ha coinvolto diverse donne della città, che chiedono di mantenere saldi i principi di autodeterminazione e rispetto.

Il consenso è il fondamento della libertà sessuale e ogni tentativo di indebolirlo rappresenta un grave passo indietro nella tutela dei diritti delle donne. A denunciarlo con forza è la Conferenza delle Donne Democratiche della Provincia di Arezzo, che prende posizione contro proposte di modifica normative capaci di spostare, ancora una volta, il peso della violenza sulle vittime. Quando il consenso viene messo in discussione, le donne sono costrette a dimostrare di aver resistito “nel modo giusto” per essere credute. È così che si alimenta la vittimizzazione secondaria: una forma di violenza istituzionale che scoraggia le denunce e mina profondamente la fiducia nel sistema giudiziario. 🔗 Leggi su Lortica.it

