Rallentare osservare e riflettere il primo evento proposto dalla Fondazione Ago presenta le opere di Paolo Ventura
La Fondazione Ago ha aperto le sue porte con un evento dedicato all’arte di Paolo Ventura. L’obiettivo è invitare il pubblico a rallentare, a prendersi un momento di pausa per osservare con attenzione. Durante la mostra, si può esplorare un mondo fatto di tecniche e linguaggi diversi, tra le immagini di Ventura e le opere della collezione. Un’occasione per fermarsi e riflettere, lontano dal caos quotidiano.
La Fondazione Ago invita a rallentare, a ritagliarsi uno spazio di pausa e rigenerazione nel cuore della città per sperimentare tecniche e linguaggi artistici diversi, a partire dalle suggestioni delle mostre e delle collezioni.Inizieremo questa esperienza osservando insieme alcune opere.🔗 Leggi su Modenatoday.it
