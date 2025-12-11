Mancata formazione e scarsa igiene | denunciato il titolare di un ristorante multato un bar

Ferraratoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un blitz presso un ristorante di Portomaggiore, i carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Ferrara hanno sequestrato l’attività a causa di gravi irregolarità. Il titolare è stato denunciato per mancata formazione sulla sicurezza e scarsa igiene, e il locale è stato multato. L’operazione ha evidenziato problematiche rilevanti nel rispetto delle normative di sicurezza.

Blitz al ristorante. I carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Ferrara hanno ispezionato un’attività di ristorazione di Portomaggiore, denunciandone il gestore alla Procura di Ferrara per aver omesso la formazione dei lavoratori in materia antincendio e di primo soccorso, la valutazione. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

