Test SpaceX da brividi detriti spaziali nei cieli dei Caraibi | in pericolo 450 persone in volo

Roma, 22 dicembre 2025 – Il 16 gennaio 2025, durante un test del razzo Starship dell’azienda di Elon Musk, un’esplosione in volo ha disperso detriti incandescenti nei cieli dei Caraibi, mettendo in difficoltà tre aerei civili e circa 450 persone a bordo. L’episodio, rimasto finora poco noto, è stato ricostruito da un’inchiesta del Wall Street Journal sulla base di documenti interni delle autorità aeronautiche statunitensi. L’incidente è avvenuto pochi minuti dopo il decollo, durante il settimo volo di prova del vettore Starship. Secondo la Federal Aviation Administration (Faa), i frammenti del razzo sono rimasti nello spazio aereo per circa 50 minuti, interessando un’area attraversata abitualmente da numerosi voli commerciali diretti verso il Centro e il Sud America. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

