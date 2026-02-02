La luna piena della neve incanta le immagini mozzafiato da tutto il mondo con lo spettacolo nei cieli

La luna piena della neve ha illuminato il cielo nella notte tra l’1 e il 2 febbraio 2026, regalando uno spettacolo straordinario. In molte parti del mondo, le persone si sono affacciate alle finestre o si sono radunate all’aperto per ammirare il cielo stellato, che si è tinto di un bianco brillante. Le immagini di questa notte speciale sono già virali sui social, con fotografie che mostrano un cielo che sembra uscito da un sogno. Un evento che anche questa volta ha lasciato senza parole gli appassionati di astronomia e non solo.

