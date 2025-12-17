Sal Da Vinci - tra i big di Sanremo 2026 - su Canale 5 mercoledì 17 dicembre con Stasera… che sera! | gli ospiti i duetti la scaletta del concerto evento

Il celebre Sal Da Vinci, tra i protagonisti di Sanremo 2026, torna su Canale 5 mercoledì 17 dicembre con

Sal Da Vinci, che vedremo in gara a Sanremo 2026, non è solo l’artista che negli ultimi due anni ha conquistato il pubblico con Rossetto e caffè. Ridurlo a una hit virale sarebbe un torto a una carriera lunga oltre quarant’anni, costruita tra teatro, musica e televisione, con Napoli sempre al centro del racconto. Sal Da Vinci – Stasera. che sera!, in onda oggi in prima serata su Canale 5 alle 21.20, è il concerto evento che vuole per ricordare un percorso solido, coerente. E, grazie a TikTok, capace di parlare a più generazioni. Sal Da Vinci dalla piazza alla tv: da Napoli a tutta Italia. Il concerto Sal Da Vinci – Stasera. 🔗 Leggi su Amica.it

Sal Da Vinci: «Vivo Sanremo come una festa e come un esame, non ho più 20 anni. Quando l'ho annunciato a casa mia mamma è svenuta» - «Non ho venti anni, non sono nato sulle piattaforme musicali», ha detto con ansia evidente.