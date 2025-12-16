Sal Da Vinci su Canale 5 il concerto evento in piazza del Plebiscito

Mercoledì 17 dicembre, in prima serata su Canale 5, sarà trasmesso il concerto evento di Sal Da Vinci intitolato ‘Stasera… che sera!’. L'evento si svolgerà in piazza del Plebiscito e rappresenta un'occasione speciale per ascoltare dal vivo il celebre artista napoletano, coinvolgendo il pubblico in una serata all’insegna della musica e dell’emozione.

© Anteprima24.it - Sal Da Vinci, su Canale 5 il concerto evento in piazza del Plebiscito Tempo di lettura: < 1 minuto Mercoledì 17 dicembre, in prima serata su Canale 5, andrà in onda ‘ Sal Da Vinci – Stasera. che sera! ‘, il concerto evento con Sal Da Vinci. Una festa per i suoi oltre quarant’anni di carriera – tra teatro, concerti e tv – e un grande omaggio alla città di Napoli. Una serata speciale per celebrare l’artista partenopeo, atteso tra i Big del prossimo Festival di Sanremo, che, per l’occasione, sale per la prima volta sul palco di un luogo simbolo del capoluogo campano: Piazza del Plebiscito. Insieme a Sal Da Vinci, tra nuove hit e classici della canzone italiana e napoletana, si esibiscono ospiti come tra questi Renato Zero, Gigi D’Alessio, Paolo Bonolis Serena Brancale, Raf, Fausto Leali, Clementino, Martina Stella e Fabio Esposito, Federica Abbate, Francesco Da Vinci e tante altre sorprese. Anteprima24.it Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Sal Da Vinci - Rossetto e caffè Official Video Video Sal Da Vinci - Rossetto e caffè Official Video Video Sal Da Vinci - Rossetto e caffè Official Video MEDIASET – CANALE 5 * “MATTINO CINQUE” – 05/12: «SALVINI OSPITE A C5, FOCUS SULLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING) - 40 circa su Canale 5, tra gli ospiti di "Mattino Cinque": Matteo Salvini, Vicepremier e Ministro delle ... agenziagiornalisticaopinione.it

Ucraina, Salvini “Illegale risarcimento con soldi sequestrati alla Russia” - Banalmente uno può andare anche contro lalegge, ma non si possono sequestrare i beni della Russia, sesequestrassimo i ... reggiotv.it

Grazie a LaNika sul suo canale YouTube per averci mostrato “Il Libro di Gaia Gherardi: SOS La Gioconda di Leonardo”! Un viaggio affascinante nel mistero e nella storia del capolavoro più celebre di Leonardo da Vinci. Non perdetevelo! https://m.youtube.com - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.