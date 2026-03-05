C' è il Ramadan E il Comune chiude la strada tutte le sere

A Bazzano, in provincia di Bologna, il Comune ogni sera chiude una strada per consentire ai residenti di interrompere il digiuno del Ramadan. La chiusura interessa tutta la via, creando un momento di ritrovo quotidiano per chi osserva questa tradizione religiosa. La misura viene adottata da tempo e riguarda tutti i giorni durante il mese sacro.

A Bazzano, in provincia di Bologna, i residenti ogni sera si ritrovano con una intera strada interdetta al traffico per permettere la rottura del digiuno quotidiano del ramadan. Attorno alla via Provinciale Est 8, come riferisce il Resto del Carlino, sorge infatti un centro islamico e in ragione di un maggiore afflusso di persone per la preghiera della sera del ramadan, tutti i giorni dalle 19.45 alle 22.45 la strada viene e chiusa e nessuno vi può transitare, tranne i mezzi di emergenza di servizio del Comune e degli organizzatori della manifestazione religiosa. Il tutto fino al prossimo 20 marzo. “Alla sera per rientrare a casa devo fare... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Ira dei residenti: Via chiusa per il RamadanA Bazzano vietato il transito di mezzi e pedoni nell’area della moschea. Commercianti e cittadini contro l’ordinanza del Comune ... ilrestodelcarlino.it

C’è il Ramadan, critiche al Comune per il saluto ai residenti musulmaniLa scelta del sindaco Gianluigi Poma di salutare a nome di tutta l'amministrazione comunale l'inizio del Ramadan, apre un fronte polemico con l'opposizione capitanata da Nando Mascherpa. Sabato è ... laprovinciapavese.gelocal.it

A Firenze la sinistra dice no a #crocifissi e presepi a scuola ma un istituto organizza uno spazio per la preghiera degli alunni musulmani per il #ramadan. La #scuola è laica a corrente alternata x.com

In Yemen, Intisar affronta il Ramadan senza un reddito, sostenuta solo dalla fede e dalla solidarietà della comunità. Un pacco alimentare può trasformare la pazienza in sollievo e portare dignità alle famiglie più vulnerabili. Questo Ramadan, scegli la miseric - facebook.com facebook