Crollo della parete dell’ex cinema | il Comune chiude tutta la strada

Oggi, il Sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera, ha firmato un’ordinanza che dispone la chiusura completa della strada a causa del crollo di una parete dell’ex cinema. L’intervento mira a garantire la sicurezza pubblica e a consentire le operazioni di messa in sicurezza dell’area. La situazione sarà monitorata costantemente per ripristinare quanto prima la normale circolazione.

Tempo di lettura: < 1 minuto In data odierna, il Sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera, ha emanato l'ordinanza n. 308 a seguito del crollo di alcune parti di un fabbricato situato in via Condotto n. 11. (ex Cinema "Diana") già oggetto di una demolizione poi interrotta. Il provvedimento si è reso necessario per eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e contempla: chiusura totale al traffico, messa in sicurezza dell'area, azioni legali. Per garantire la sicurezza dei cittadini, l'Amministrazione comunale, di concerto con l'Ufficio Tecnico e la Polizia Municipale, ha disposto con effetto immediato: * la chiusura del tratto di strada compreso tra l'incrocio con via A. UN PO' DI STORIA 4 Gennaio 1970 – Crolla parte del muro di cinta del Castello Normanno che era adibito a sede di penitenziario. Il crollo seppellì un'auto con quattro persone all'interno. Moriranno il brigadiere Salvatore De Stefano con la moglie ed i due figli

