Catanzaro 2026 | 4 liste contro 1 il derby del centrodestra
A Catanzaro si avvicinano le elezioni provinciali previste per fine marzo 2026, con quattro liste che si sfidano per rappresentare il centrodestra. Una sola lista sostiene l’attuale amministrazione, mentre le altre tre si contendono il voto degli elettori. La competizione si svolge nel contesto di un confronto diretto tra le forze politiche di area e si configura come un momento importante per le future scelte amministrative.
Le elezioni provinciali di Catanzaro, in programma a fine marzo 2026, si trasformano in un banco di prova decisivo per il centrodestra. Quattro liste separate affrontano un unico listone del centrosinistra in un contesto segnato dalle recenti crisi politiche del capoluogo. Il voto non è una semplice formalità amministrativa ma un termometro della stabilità politica dopo il fallito tentativo di chiudere anticipatamente la consiliatura guidata dal sindaco Nicola Fiorita. Il peso elettorale ricade principalmente su Catanzaro e Lamezia Terme, dove le dinamiche locali definiranno gli equilibri futuri. La frammentazione del centrodestra tra prove di forza Il panorama politico della coalizione di destra appare frammentato in quattro distinte formazioni che contenderanno i seggi. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Leggi anche: Serie B, Redel Viola in campo contro Catanzaro: derby pronto a regalare emozioni al PalaCalafiore
Il centrodestra sulle "liste di proscrizione" nella chat del No: "Vergogna. È la prova che bisogna cambiare".Tiene banco il caso delle liste dei giuristi, ex giudici della Consulta, che voteranno Sì al referendum della Giustizia.
Approfondimenti e contenuti su Catanzaro 2026 4 liste contro 1 il....
Discussioni sull' argomento Riduzione delle liste d’attesa, la sfida più difficile. Ecco il Piano della Regione; Gigi Catanzaro in corsa per la presidenza dell’Ordine degli Ingegneri di Cosenza · CosenzaChannel.it; Rassegna stampa 02-03-2026 edizioni Calabria; Provinciali, conto alla rovescia per le liste: quattro civiche di centrodestra e listone unico per il centrosinistra · catanzarochannel.it.
Dove vedere Sassuolo-Catanzaro oggi in tv: 32esimi di Coppa Italia in diretta gratis e in chiaroIl Sassuolo, appena tornato in Serie A, scende in campo per la prima partita del 2025/2026: stasera in Coppa Italia c'è la sfida al Catanzaro. Mapei Stadium, ore 18:30. Oggi parte l'avventura di ... goal.com
Momenti di tensione sugli spalti durante Carrarese-Catanzaro terminata 3-3 La tribuna carrarese ha contestato pesantemente il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi che, al termine della gara, è stato costretto ad abbandonare lo stadio scortato da alcuni - facebook.com facebook
Clamoroso in Serie B: Gianluca #Rocchi aggredito durante la sfida tra Carrarese e Catanzaro. Il designatore arbitrale è stato costretto ad abbandonare lo stadio scortato dalla Polizia #CarrareseCatanzaro #Sportitalia x.com