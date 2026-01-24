Il dibattito sulle liste di proscrizione e il voto dei giuristi della Consulta al referendum sulla Giustizia evidenzia tensioni e divisioni nel panorama politico italiano. Mentre il centrodestra condanna le scelte dei giudici, definendole una vergogna, si apre una discussione più ampia sulle modalità di selezione e indipendenza delle istituzioni. La questione resta centrale nel confronto pubblico e politico, richiedendo riflessioni approfondite sulla trasparenza e l’equilibrio tra poteri.

Tiene banco il caso delle liste dei giuristi, ex giudici della Consulta, che voteranno Sì al referendum della Giustizia. Dopo la scoperta de Il Giornale sui messaggi Whatsapp nella chat dei costituzionalisti del No sul trio composto da Augusto Barbera, Giulio Prosperetti e da Nicolò Zanon, il centrodestra ha reagito. La sottolineatura sia di Fratelli d'Italia sia della Lega riguarda la "gravità" di quanto emerso. "Altro che difesa della Costituzione - ha detto Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega: qui siamo davanti a una battaglia di potere condotta da correnti che vogliono intimidire e delegittimare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il centrodestra sulle "liste di proscrizione" nella chat del No: "Vergogna. È la prova che bisogna cambiare".

