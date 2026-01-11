Serie B Redel Viola in campo contro Catanzaro | derby pronto a regalare emozioni al PalaCalafiore
La Redel Viola affronta il Catanzaro nel secondo match del 2026, chiudendo il girone di andata della Serie B. La squadra di Reggio Calabria, in casa al PalaCalafiore, punta a consolidare la propria serie positiva, portando a quattro le vittorie consecutive. Un incontro importante per la classifica e per mantenere alta la motivazione in vista della seconda parte del campionato.
Si conclude con il secondo appuntamento del 2026 il girone di andata del campionato e la Redel Reggio Calabria, di fronte ai propri tifosi, vuole allungare ulteriormente la striscia di vittorie consecutive, quattro. Compito assolutamente non facile nel derby contro la Basket Academy Catanzaro. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
