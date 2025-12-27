Cupello aggredita da un branco di cani randagi la sera di Natale | ferita una donna
Attimi di paura la sera di Natale a Cupello, dove una donna di 60 anni è stata aggredita da un branco di cani randagi mentre si trovava in corso Umberto, intorno alle 20.30. La donna, residente a Pratola Peligna, era andata in paese per far visita alla sorella.Secondo alcuni testimoni, i cani si. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
