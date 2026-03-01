Elisabeta trovata morta a Catania | diffusa la foto della 36enne ipotesi omicidio

A Catania, è stata trovata senza vita Elisabeta Boldijar, una donna di 36 anni. La sua morte è al centro di un’inchiesta e sulla scena sono state scattate fotografie che circolano online. La Procura ha avviato un’indagine e al momento non sono state rese note le cause o eventuali sospetti. La vicenda resta sotto osservazione.

Elisabeta Boldijar è stata trovata morta Catania. La Procura di Catania ha deciso di rendere pubblici nome e fotografia della donna trovata senza vita in un edificio abbandonato della zona portuale, invitando chiunque abbia informazioni utili a rivolgersi alla Squadra Mobile. La vittima è originaria della Romania ed è nata il 25 gennaio 1990, 36 anni. Il corpo è stato scoperto da alcuni residenti in un immobile dismesso di via Cristoforo Colombo (zona via Domenico Tempo), ex sede del consorzio agrario, nei pressi del porto. La donna era riversa tra i rifiuti, con pochi abiti addosso e alcuni strappati. Sono stati i cittadini ad allertare il 112.