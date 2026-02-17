Trasferta vietata ai tifosi empolesi Il club fa ricorso ma poi rinuncia

L’Empoli ha deciso di non continuare la battaglia legale contro il divieto di vendita dei biglietti ai tifosi empolesi, che durava da quasi un mese. La società aveva presentato ricorso contro il provvedimento della prefettura di Massa Carrara, che vietava ai residenti dell’area metropolitana di Firenze di acquistare biglietti per la partita contro la Carrarese, disputata il 23 gennaio a Carrara. Dopo aver affrontato il procedimento presso il tribunale amministrativo, l’Empoli ha scelto di fermarsi, citando come motivo una

Un vicenda durata quasi un mese, finita nelle aule del tribunale amministrativo, che si è conclusa in un nulla di fatto: l'Empoli – che aveva fatto ricorso contro il divieto di vendita dei biglietti ai residenti dell'area metropolitana di Firenze disposto dalla prefettura di Massa Carrara per la partita contro la Carrarese giocatasi lo scorso 23 gennaio a Carrara – ha deciso di non procedere ulteriormente per "sopravvenuta carenza d'interesse". L'impossibilità di acquistare i tagliandi per la partita Carrarese-Empoli valida per il campionato di Serie B aveva fatto storcere il naso anche a diversi tifosi empolesi, con il prefetto di Massa Carrara che aveva motivato il provvedimento sulla base di alcuni scontri tra tifoserie verificatisi ad Empoli al termine del match d'andata dello scorso 28 settembre.