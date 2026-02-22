Catania ruba carburante da un autotreno in sosta mentre l’autista dorme | arrestato 43enne

Un uomo di 43 anni ha rubato carburante da un autotreno in sosta a Catania, approfittando del riposo dell’autista. La sua azione si è verificata in un'area di servizio durante le ore notturne, quando il conducente dormiva. La polizia ha intercettato il sospettato poco dopo il furto e lo ha arrestato. Il carburante sottratto era destinato a un’azienda locale, che si occupa di distribuzione di prodotti petroliferi.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il furto durante la pausa del camionista. Ha approfittato della pausa di riposo di un camionista per sottrarre carburante dall’autotreno parcheggiato in un’area di servizio. L’episodio è avvenuto in via Domenico Tempio, a Catania, dove l’uomo ha agito convinto di non essere notato mentre il conducente riposava nella cabina dopo una lunga giornata di lavoro. Alcuni passanti, insospettiti dai movimenti dell’individuo, hanno immediatamente contattato la Sala Operativa della Questura di Catania, chiedendo l’intervento della Polizia di Stato. L’intervento della Polizia e il tentativo di fuga. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Ruba la benzina da un camion in sosta e minaccia un vigilante con un bastone, 43enne arrestatoUn uomo di 43 anni ha rubato carburante da un camion in sosta e ha aggredito un vigilante con un bastone, perché voleva scappare prima che arrivassero le forze dell’ordine.

Catania, ruba benzina da camion in sosta e minaccia un vigilante con un bastone: arrestatoA Catania, un uomo di 45 anni ha rubato benzina da un camion in sosta e ha minacciato un vigilante con un bastone, spingendo le forze dell’ordine ad arrestarlo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Ruba carburante e aggredisce la Polizia: caccia ai complici, un arresto a Catania; Ruba la benzina da un camion in sosta e minaccia un vigilante con un bastone, 43enne arrestato; Ruba carburante dai mezzi impegnati nella costruzione del Palaindoor, denunciato; Minaccia vigilantes con un bastone dopo aver sottratto carburante da un tir: arrestato.

Ruba carburante e aggredisce la Polizia: caccia ai complici, un arresto a CataniaCATANIA - La Polizia di Stato ha arrestato un pluripregiudicato catanese di 45 anni che, nei giorni scorsi, ha minacciato l’addetto alla vigilanza di un supermercato con un grosso bastone in mano. A c ... catania.liveuniversity.it

Ruba benzina camion in sosta alla Zona Industriale e minaccia vigilante con un bastone: arrestato cataneseAvrebbe rubato benzina dai camion parcheggiati nella zona industriale e, sorpreso da un addetto alla vigilanza, lo avrebbe minacciato. newsicilia.it

Ruba costoso profumo, ma la sicurezza chiama i carabinieri: denunciato uomo a Catania x.com

Ruba il profumo e lo infila nel marsupio, ma qualcosa va storto Catania: furto nel multistore di via Etnea, gli... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook