Oggi il ritorno a Casteldebole Problemi in difesa con Heggem stanco e il colombiano non al meglio Certezze rebus e qualche sorpresa Lucumi resta in dubbio per la Juve

Il Bologna torna a allenarsi a Casteldebole in vista della sfida contro la Juventus, cercando di risolvere alcuni dubbi in difesa e di trovare le certezze necessarie. Tra problemi fisici e incertezze, i rossoblù puntano a una vittoria che manca dal 1998, con la speranza di riscattarsi dopo l’impresa di Vigo e di sorprendere i bianconeri.

E’ caccia a una nuova impresa, dopo quella di Vigo: il Bologna torna ad allenarsi questa mattina a Casteldebole e nel mirino c’è la Juventus e l’attesa per un successo interno che contro i bianconeri manca dal 29 novembre del 1998, più di 27 anni fa: neppure avanti 3-0 nella magica stagione della Champions targata Thiago Motta i rossoblù riuscirono a completare l’opera, raggiunti sul 3-3. I rossoblù si ritroveranno alle 11 dopo un giorno di riposo e Italiano cercherà di capire in primis le condizioni di Lucumi e Ferguson. Se il colombiano sarà in grado di stringere i denti, ritroverà un posto nei quattro di difesa, ma non è scontato: in caso di ulteriore forfait da capire se Italiano intenderà insistere su Lykogiannis come centrale adattato o puntare su De Silvestri, come già a gara in corso con la Lazio. Sport.quotidiano.net Today, the return to Casteldebole. Defensive issues with Heggem tired and the Colombian not at his best. Certainties, puzzles, and a few surprises. Lucumi remains a doubt for Juve. - Ma ci sarà da testare anche le condizioni dei giocatori reduci da un match dispendioso e su campo pesante come quello di Vigo, considerato che contro i bianconeri scenderanno in campo a 72 ore dall’ul ... sport.quotidiano.net

