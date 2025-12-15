Supercoppa Lukaku potrebbe restare a Castel Volturno a lavorare
Dopo la sconfitta contro l’Udinese c’è grande attesa a Napoli per la Supercoppa, un trofeo a cui gli azzurri tengono molto per riscattarsi dalle prestazioni delle ultime partite. In Arabia ci sarà anche il presidente De Laurentiis che resterà al fianco della squadra per tutto il tempo. Ma la presenza che conta di più e la più attesa è quella di Romelu Lukaku che ha fatto di tutto per recuperare il prima possibile dall’infortunio e che potrebbe essere arruolatile. Secondo Repubblica invece il belga dovrebbe essere ancora ai box e potrebbe non partire con la squadra Lukaku potrebbe restare a Castel Volturno. Ilnapolista.it
