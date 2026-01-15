Vigilanza notte e giorno contro il degrado più parcheggi panchine e cassonetti | parte la petizione nel quartiere

È partita una petizione nel quartiere per chiedere interventi concreti contro il degrado e miglioramenti degli spazi pubblici. In poche ore sono state raccolte già cento firme, evidenziando l’interesse dei residenti per una maggiore sicurezza, più parcheggi, panchine e cassonetti. L’obiettivo è promuovere una cittadinanza più vivibile e curata, attraverso azioni condivise e interventi mirati.

In un paio d'ore sono state raccolte cento firme per chiedere interventi contro il degrado e l'insicurezza. Questa l'iniziativa di gruppo di cittadini del quartiere via Antica Milizia - Poggi che ha organizzato una raccolta firme da presentare al Comune di Ravenna, per richiedere "un intervento. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Leggi anche: Catania, operazione nel quartiere Borgo: controlli mirati contro illegalità e degrado urbano Leggi anche: Sos degrado: spazzino di quartiere, 12 quintali d’immondizia raccolti ogni giorno Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Cortina, muore di freddo durante la vigilanza notturna nel cantiere olimpico; Notte di controlli a Crema: tre denunce e diverse sanzioni per guida in stato di ebbrezza; Pietro Zantonini morto nel cantiere, indagato il titolare della sorveglianza; Furto a km zero in casa dell'imprenditore a Cairate, i ladri intercettati da vigilanza e carabinieri. A proposito di Pietro Zantonini, morto sul lavoro nel gelo di Cortina Mobilitazione dei sindacati A seguito della morte di Pietro Zantonini, deceduto venerdì notte durante il turno di vigilanza in un cantiere olimpico a Cortina Zantonini, i sindacati si mobilitano, per facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.