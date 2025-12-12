Allarme degrado da via Napoli | Accanto ai cassonetti intelligenti un barbiere abusivo e un vespasiano

L'area di via Napoli si trova al centro di un crescente problema di degrado, con la presenza di un barbiere abusivo, soggetti che utilizzano la strada come un vespasiano a cielo aperto e rifiuti abbandonati. Nonostante i cassonetti intelligenti, la situazione evidenzia una difficile convivenza tra norme, illegalità e abbandono, compromettendo il decoro urbano e la qualità della vita dei residenti.

Un barbiere abusivo, soggetti che utilizzano la strada come un vespasiano a cielo aperto e rifiuti non conferiti correttamente. Lo scenario desolante, descritto da Antonino Randazzo, consigliere comunale del Movimento Cinque Stelle, è quello di via Napoli, in centro storico. I cassonetti. Palermotoday.it

