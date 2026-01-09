Il caso Paragon Giorgia Meloni e la verità sui reporter spiati | Ma sui giornali ho visto la mia vita scandagliata non quella di altri

Il caso Paragon, coinvolgendo Giorgia Meloni e i reporter spiati, evidenzia le delicate questioni di privacy e trasparenza. Meloni ha sottolineato come sui giornali siano stati pubblicati dettagli della sua vita personale, lasciando intendere una diversa percezione rispetto ad altri casi. Attualmente, due Procure stanno indagando sulla vicenda, con l’obiettivo di fare chiarezza e fornire risposte ufficiali su quanto accaduto.

“Ci sono anche due Procure che stanno lavorando su questo tema. Confidiamo che si possa arrivare ad avere delle risposte. Il governo, con le Agenzie di intelligence, sta fornendo tutto il supporto che è necessario”. A parlare, nella conferenza stampa di inizio anno, è la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in merito al caso Paragon. Quest’ultimo è stato uno dei principali temi affrontati dalla premier chiamata al confronto con la stampa. “ Il Copasir, competente per queste materie, con la relazione del giugno 2025, – ha continuato Meloni – ha escluso che Graphite, cioè il sistema che viene fornito da Paragon, sia stato adoperato nei confronti dei giornalisti ”. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Il caso Paragon, Giorgia Meloni e la verità sui reporter spiati: “Ma sui giornali ho visto la mia vita scandagliata, non quella di altri” Leggi anche: Il giornalista spiato a Meloni: “Che ruolo ha il governo?”. Ma la premier parla di sé: “La mia vita finita sui giornali” – Video Leggi anche: Giorgia Meloni in conferenza stampa non risponde su caso Paragon e fa la vittima: “Quella spiata sono io”, la diretta La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Caso Paragon, Renzi a Meloni: Ancora nessuna risposta, italiani spiati con i soldi del governo?; No, neanche quest'anno i centri in Albania tanto decantati da Giorgia Meloni hanno funzionato; L’unico ostacolo tra Giorgia Meloni e la sua vittoria totale si chiama Sergio Mattarella; Ha ragione Meloni, la violenza politica fa schifo. Peccato se lo ricordi solo quando ne è vittima. Caso Paragon, Meloni: confidiamo presto di avere risposte - Sulla vicenda Paragon, con l'intrusione in dispositivi informatici di diversi giornalisti "confidiamo che si possa arrivare ad avere delle risposte". quotidiano.net

