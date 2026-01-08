Caso Paragon Renzi a Meloni | Ancora nessuna risposta italiani spiati con i soldi del governo?
In vista della conferenza stampa di fine anno, il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha rivolto una domanda a Giorgia Meloni riguardo alle recenti notizie di spionaggio. Renzi si interroga su come sia possibile che ancora non siano state chiarite le responsabilità e se, con fondi pubblici, si stia spiando la popolazione italiana attraverso i cellulari. La questione solleva dubbi sulla trasparenza e sulla tutela della privacy dei cittadini.
In vista della conferenza stampa di fine anno prevista per domani, il leader di Iv fa una domanda a Meloni: "Come è possibile che nessuno abbia ancora capito chi ha spiato? Si stanno spiando i cellulari degli italiani con i soldi del governo?". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Renzi dice che Meloni non andrà al Quirinale per colpa del caso Paragon: “È un’ombra sul suo governo”
