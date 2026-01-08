Caso Paragon Renzi a Meloni | Ancora nessuna risposta italiani spiati con i soldi del governo?

In vista della conferenza stampa di fine anno, il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha rivolto una domanda a Giorgia Meloni riguardo alle recenti notizie di spionaggio. Renzi si interroga su come sia possibile che ancora non siano state chiarite le responsabilità e se, con fondi pubblici, si stia spiando la popolazione italiana attraverso i cellulari. La questione solleva dubbi sulla trasparenza e sulla tutela della privacy dei cittadini.

Caso Paragon, anche Francesco Nicodemo tra gli spiati - Il responsabile della comunicazione del Pd durante la segreteria di Renzi sarebbe stato intercettato nel gennaio 2025. lettera43.it

Il 2025 é stato un anno segnato da tanti eventi particolari per noi. Si è aperto con la ferita del caso Paragon, poi sono arrivate la malattia e la salita al Cielo di Papa Francesco, l’elezione di Papa Leone XIV, in estate la nuova nave di Mediterranea Saving Hum - facebook.com facebook

