Caso latte adulterato la difesa | depositata una consulenza tecnica Video

A Pesaro è iniziata l’udienza preliminare nel caso del latte adulterato, con gli avvocati Matteo Mattioli e Maria Michelina che hanno depositato una consulenza tecnica. La fase processuale coinvolge le parti coinvolte e si concentra sulla valutazione di elementi tecnici presentati nel procedimento. La discussione si svolge davanti al giudice, mentre le parti attendono l’esito delle verifiche.

A Pesaro via all'udienza preliminare, parlano gli avvocati Matteo Mattioli e Maria Michelina Marsili . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Caso latte adulterato, la difesa: depositata una consulenza tecnica. Video Leggi anche: Caso Garlasco: depositata consulenza Cattaneo su orario morte Chiara Poggi Latte adulterato, via all’udienza preliminare: 13 gli indagatiPesaro, 4 marzo 2026 – Si è aperta questa mattina al tribunale di Pesaro l’udienza preliminare dell’inchiesta sul presunto latte adulterato che ha... Tutto quello che riguarda Caso latte. Temi più discussi: Fattore Marchigiane, le sorelle che denunciarono casi di latte adulterato: Ci sentivamo complici; Latte adulterato a Colli al Metauro e formaggi con la muffa rivenduti, stalking su chi ha denunciato. Le sorelle Gori in tribunale. Ci...; Codici: lo scandalo del latte TreValli tra poco in Tribunale; Formaggi con la muffa puliti e rivenduti, stalking sulle sorelle che hanno denunciato tutto: Non potevamo tacere. Fattore Marchigiane, le sorelle che denunciarono casi di latte adulterato: Ci sentivamo compliciA Pesaro inizia il processo per presunto mobbing verso Sonia e Francesca Gori. L'azienda di Colli al Metauro le avrebbe vessate fino alla perdita del lavoro perché fecero partire l'inchiesta su caglia ... rainews.it Latte adulterato, via all’udienza preliminare: 13 gli indagatiA Pesaro al via l’udienza preliminare sull’inchiesta che ha coinvolto Fattorie Marchigiane di Colli al Metauro: nel blitz del 2024 sequestrate 90 tonnellate di latte, 110 di prodotti lattiero-caseari ... ilrestodelcarlino.it Latte scaduto adulterato con soda caustica o acqua ossigenata. Il 4 marzo udienza preliminare del caso TreValli. Avviata un'azione per tutelare i consumatori. Info e adesioni: Tel 065571996 Email [email protected] WhatsApp 3 facebook